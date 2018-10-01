Головкин получил официальное предложение боя от чемпиона мира в среднем весе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Деметриуса Андраде Эдди Хирн рассказал о дальнейших планах своего подопечного, дав понять, что тот готов подраться как с Саулем Альваресом так и с Геннадием Головкиным, сообщает sports.kz.

«У Сауля Альвареса подписан контракт на 11 поединков с платформой DAZN, 11. Так что избежать боя с Андраде не получится никак, он должен будет подраться с Андраде. Но также Деметриус готов сразиться и с Геннадием Головкиным. Это будет возможность для Головкина снова стать чемпионом мира, так что ему лучше будет согласиться. Это будет отличный бой», - рассказал функционер в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.

Напомним, что минувшей ночью Андраде завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, справившись с Уолтером Каутондоквой.