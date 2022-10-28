Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Головкин получил четыре варианта развития карьеры

    28 Октября 2022, 07:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) имеет четыре варианта развития собственной карьеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как пишет World Boxing News, помимо назначенных ему соперников в лице бразильца Эскивы Фалькао и кубинца Эрисланди Лары, Головкин имеет возможность сразиться с другим чемпионом в своем дивизионе или подняться на весовую категорию выше, либо же завершить карьеру.

    «Решения должны быть у Головкина в его распоряжении. Казахстанский панчер может либо следовать плану, встретиться с другим чемпионом в среднем весе, подняться в весе до 168 фунтов навсегда либо уйти в отставку. Это четыре варианта, открытые для легенды бокса», — пишет издание.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров