Головкин показал видео закулисья и лучших моментов боя с Шереметой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео закулисья его поединка с поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«История сделана», — гласит главный посыл видеоролика от GGG о прошедшем бое.

Напомним, Головкин одержал над Шереметой досрочную победу и в рекордный 21-й раз защитил титул чемпиона мира в своей весовой категории. На сегодня казахстанец владеет поясами по версиям IBF и IBO. После вчерашнего боя Геннадий выразил желание сразиться с победителем сегодняшней схватки Сауль Альварес — Каллум Смит.

Глава государства поздравил казахстанского боксера Геннадия Головкина с уверенной победой в титульном бое с поляком Камилом Шереметой. «Гена в очередной раз показал свое высокое мастерство и твердую волю к победе. Страна гордится тобой!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Елбасы Нурсултан Назарбаев также поздравил казахстанца с победой. «Этой победой ты вписал новую славную страницу в летопись казахстанского и мирового бокса, став в 21-й раз чемпионом мира в своем дивизионе. Считаю, что это отличный подарок всем казахстанцам ко Дню Независимости нашей страны», - отметил Нурсултан Назарбаев.



