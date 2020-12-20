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    Головкин показал видео закулисья и лучших моментов боя с Шереметой

    20 Декабря 2020, 08:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео закулисья его поединка с поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «История сделана», — гласит главный посыл видеоролика от GGG о прошедшем бое.

    Напомним, Головкин одержал над Шереметой досрочную победу и в рекордный 21-й раз защитил титул чемпиона мира в своей весовой категории. На сегодня казахстанец владеет поясами по версиям IBF и IBO. После вчерашнего боя Геннадий выразил желание сразиться с победителем сегодняшней схватки Сауль Альварес — Каллум Смит.

    Глава государства поздравил казахстанского боксера Геннадия Головкина с уверенной победой в титульном бое с поляком Камилом Шереметой. «Гена в очередной раз показал свое высокое мастерство и твердую волю к победе. Страна гордится тобой!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

    Елбасы Нурсултан Назарбаев также поздравил казахстанца с победой. «Этой победой ты вписал новую славную страницу в летопись казахстанского и мирового бокса, став в 21-й раз чемпионом мира в своем дивизионе. Считаю, что это отличный подарок всем казахстанцам ко Дню Независимости нашей страны», - отметил Нурсултан Назарбаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Видео Головкин
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