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    Головкин поделился секретом успеха перед рекордной защитой титулов

    16 Декабря 2020, 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) рассказал, благодаря чему сохраняет мотивацию и продолжает добиваться успеха в своем деле, сообщает Sports.kz.

    Утром 19 декабря GGG предстоит рекордная, 21-я защита чемпионских титулов. Он выйдет на ринг арены Seminone Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида, в поединке с непобежденным польским бойцом Камилом Шереметой (21-0, 5 КО).

    «Я считаю, что секрет заключается в вашей вере в то, что вы делаете. И говоря о дисциплине, я считаю, что дисциплина необходима для достижения того, чего вы пытаетесь достичь», — цитирует Геннадия Boxingscene.com.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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