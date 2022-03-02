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    Головкин поделился новостями о подготовке к бою с «суперчемпионом»

    2 Марта 2022, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о ходе тренировочного лагеря перед боем с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Их поединок запланирован в Сайтаме (Япония) на 9 апреля. В настоящее время Геннадий проводит подготовку в штате Калифорния, США, и ждет возможности вылететь в Страну восходящего солнца.

    «Первая спарринг-сессия завершена, продолжаем работу», — написал в соцсетях GGG, поделившись фото из зала.

    Напомним, что бой Головкин — Мурата планировался на декабрь 2021 года, но был перенесен из-за ужесточения японскими властями антикоронавирусных мер.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Головкин Бокс
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