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    Головкин перед боем за два титула выдал неожиданное признание о жалости к соперникам

    4 Октября 2019, 16:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион мира по боксу в средней весовой категории представитель Казахстана Геннадий Головкин рассказал, что иногда жалеет соперников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    На счету Головкина 41 бой в профессиональном боксе: 39 побед (в том числе 35 нокаутом) и одно поражение, а ещё один поединок завершился вничью.

    Головкина спросили, было ли ему когда-нибудь жалко соперника.

    «Иногда бывало. После окончания боя иногда бывает такое. Я понимаю, что соперник в плохом положении, думаю, как ему тяжело», — сказал Геннадий Головкин на шоу Дэна Патрика.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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