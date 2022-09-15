Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Головкин озвучил условие проведения четвертого боя с «Канело»

    15 Сентября 2022, 12:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин допустил вероятность проведения четвертого боя с Саулем «Канело» Альваресом в обозримом будущем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По словам Геннадия, такое возможно, если их предстоящий на выходных третий бой снова не выявит окончательного победителя противостояния. Предыдущие два поединка завершились ничьей и победой Альвареса решением большинства судей.

    «Знаете, ты остаешься в боксе, пока ты востребован. Всегда должно быть предложение. Я скажу больше — у меня есть планы независимо от того, как закончится этот поединок. У меня есть планы и на 160 [фунтов], и на дальнейшую спортивную карьеру. Опять же, если мы говорим за какую-то ничью, и у нас нарисуется четвертый бой — почему бы и нет? Конечно, это будет уже совсем по другим условиям. Но хотелось бы поучаствовать в этом, да», — сказал в интервью американским СМИ Геннадий.


    Фото: boxingscene.com

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Казахстанцы стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров