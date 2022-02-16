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    Головкин озвучил новую дату боя с «суперчемпионом» за три титула

    16 Февраля 2022, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, в какие сроки состоится его перенесенный бой с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Поединок должен был состояться в конце декабря в Сайтаме (Япония), но был перенесен на весну.

    «Надеюсь, что дата объединительного боя с Риотой Муратой, перенесенного на начало апреля, скоро будет объявлена. С нетерпением жду поездки в Японию и еще больших свершений в 2022 году», — написал в соцсетях GGG.

    В настоящее время Геннадий начал подготовку к предстоящему поединку в США под руководством Джонатона Бэнкса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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