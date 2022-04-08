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    Головкин ответил на важный вопрос о третьем бое с «Канело»

    8 Апреля 2022, 02:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион-средневес Геннадий Головкин рассказал, как на него повлияет подъем во второй средний вес ради третьего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Это вопрос, на который будет дан ответ в ночь боя, — сказал Головкин ESPN. - Даже 2 фунта могут повлиять на бойца как в хорошую, так и в плохую сторону».

    Напомним, «Канело» дважды дрался с Головкиным — в 2017 и 2018 годах. Первый бой закончился скандальной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей. Ожидается, что их третье противостояние может пройти 17 сентября.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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