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    • Головкин откровенно высказался о своем возрасте и переменах

    2 Августа 2022 09:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объединенный чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин в разговоре с Las Vegas Review Journal рассказал о том, какие изменения произошли с ним за те четыре года, которые прошли с момента их предыдущей встречи с Саулем «Канело» Альваресом на ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    17 сентября в Лас-Вегасе боксеры сойдутся в третий раз — на этот раз Альварес поставит на кон свое звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории.

    — Ты упомянул, что сейчас вы с «Канело» оба являетесь другими бойцами. В чем именно ты видишь себя другим в 2022 году?
    — В первую очередь, конечно, это возраст. Давайте постараемся никого не обманывать и быть честными. Когда вам перевалило за 40, вы чувствуете себя иначе и выглядите по-другому по сравнению с 35 или 36 годами.
    — Изменились ли с возрастом ваши тренировки?
    — У меня новый тренер, и у нас с ним новый подход к тренировочному процессу. Последние четыре года были нелегкими. Четыре года — это четыре спортивных сезона. Возьмите любой командный вид спорта — футбол или баскетбол — и посмотрите, сколько всего изменилось в них за четыре последних сезона. Особенно теперь, когда я нахожусь на заключительном этапе своей карьеры, мне трудно вдаваться в конкретные детали. Можно сказать очень много. Многое изменилось во мне с тех пор.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Головкин #Бокс
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