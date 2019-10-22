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    Головкин определился со следующим соперником

    22 Октября 2019, 22:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Эдди Хирн прокомментировал потенциальный бой с поляком Камилом Шереметой, сообщает Sports.kz.

    «Как я уже говорил ранее, мы забронировали Wintrust Arena в Чикаго на 29 февраля. Скорее всего, в андеркарде боя Головкин — Шеремета пройдут еще несколько поединков с участием польских боксеров. Геннадий со своей стороны готов подраться с Шереметой, но переговоры пока продолжаются, хотя всё идет в правильном направлении», - сказал Хирн.

    Ожидается, что Шеремета станет обязательным претендентом Головкина на пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который казахстанец завоевал в начале октября, победив украинского боксера Сергея Деревянченко.

    Фото: vk.com/ggolovkin

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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