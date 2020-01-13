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    Головкин определился с датой и местом проведения защиты титулов чемпиона мира

    13 Января 2020, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) запланировал дату следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации инсайдеров Майка Коппинджера (The Athletic) и Дэна Рафаэля (ESPN), поединок Геннадия состоится 28 марта. Соперником станет польский претендент Камил Шеремета (21-0, 5 КО). Бой пройдет на Wintrust Arena в Чикаго, где проживает большая польская диаспора.

    Переговоры сторон уже завершены и в скором времени бой будет объявлен официально.
    Этот поединок станет для GGG третьим в рамках контракта со стриминговым сервисом DAZN и первой защитой титулов IBF и IBO, которые он завоевал в бою с Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) 5 октября.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин
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