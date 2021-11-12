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    Головкин официально анонсировал бой за три титула чемпиона мира

    12 Ноября 2021, 09:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) представил официальный анонс боя с обладателем титула WBA Super в этой же весовой категории Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В своих соцсетях Геннадий опубликовал афишу предстоящего мероприятия, которое пройдет в среду, 29 декабря в Сайтаме (Япония) и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.

    «Большая драма в Японии. Увидимся 29 декабря», — написал GGG.

    Отметим, что для обоих боксеров предстоящий бой станет первым после длительного простоя: Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, а Мурата не боксировал с конца 2019-го.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин Бокс
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