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    Головкин оценил вероятность завершения карьеры после трилогии с «Канело»

    13 Сентября 2022, 12:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион-средневес из Казахстана Геннадий Головкин не стал отрицать, что третий бой с Саулем «Канело» Альваресом может стать для него заключительным в профессиональной карьере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    17 сентября GGG и «Канело» подерутся за звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории. Сам Альварес неоднократно подчеркивал, что хочет нокаутировать Головкина и отправить его на пенсию.

    «В боксе все возможно. Один удар может поменять всю историю. Не то что даже историю, а поменять образ жизни. Так что посмотрим. Я из-за этого и говорю, давайте подождем 17 сентября. Даже 18-го числа уже можно будет об этом разговаривать», - ответил в беседе с Дэном Рафаэлем казахстанец.


    Фото: boxingscene.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
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