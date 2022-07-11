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    Головкин оценил вероятность завершения карьеры после третьего боя с «Канело»

    11 Июля 2022, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин сказал, что исход его третьего боя против Сауля «Канело» Альвареса никоим образом не повлияет на дальнейшее будущее его карьеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    GGG и «Канело» сразятся за «абсолют» во втором среднем дивизионе 17 сентября в Лас-Вегасе. По словам Геннадия Головкина, пока что он не чувствует сигналов к тому, что ему пора повесить перчатки на гвоздь.

    «Трудно сказать, когда я закончу. Я буду продолжать до тех пор, пока не перестану чувствовать, что могу показать лучшее во мне, лучший бокс на этом высшем уровне. Буду продолжать, пока мое тело не скажет мне «стоп». Кроме того, у меня остаются пояса в среднем весе, так что победа или поражение в предстоящем бою не повлияют на мое решение о том, когда мне уйти на пенсию. Речь идет о том, чтобы быть честным с самим собой, прислушиваться к своему телу, к своему разуму и чувствовать, когда оно говорит вам остановиться. И после этого уже останавливаться», — высказался GGG в беседе с Bleacher Report.


    Фото: thesun.co.uk

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин Бокс
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