Головкин оценил силу Мураты и уровень своей подготовки к бою за три титула

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин поделился в интервью японским СМИ некоторыми подробностями своей подготовки к бою с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой и оценил уровень соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок Головкин — Мурата пройдет в Сайтаме (Япония) 9 апреля.

«Мои кондиции очень хорошие. Во время перерыва в подготовке я находился в контакте со своим тренером Джонатоном Бэнксом и занимался с наставником, чтобы поддерживать свой тонус и вес. Это очень сильно мне помогло. У меня не было другого выбора, кроме как контролировать то, что я еще мог контролировать — даже если бой был отложен. Я концентрировался именно на этом. Работа Джонатона заключается в том, чтобы изучать оппонента и разрабатывать со мной стратегию. Я занимался этим в лагере. Я изучал Мурату и считаю, что он очень силен. Он выиграл золотую медаль Олимпийских игр и неспроста является чемпионом мира в профи. Я уважаю его, поэтому усердно тренировался к этому поединку», — сказал GGG.



