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    Головкин обвинил «Канело» во лжи перед финалом трилогии

    15 Сентября 2022, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин утверждает, что заявления его соперника Сауля «Канело» Альвареса о согласии провести их третий поединок еще в 2019 году не соответствуют действительности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ранее в интервью с журналистами Альварес рассказал, что был близок к подписанию контракта еще три года назад, но тогда планы нарушила пандемия коронавируса.

    «Канело» сказал, что почти подписал контракт на третий бой с вами в 2019 году, еще до пандемии. Это правда или он вас избегал?» - задали вопрос Головкину.
    «Почти», «совсем чуть-чуть» или опять «потерял ручку». Это же неправда. Вообще, не обращайте внимания на то, что он говорит», — ответил Геннадий в интервью американским СМИ.

    Фото: instagram.com/gggboxing

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин Бокс
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