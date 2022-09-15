Головкин обвинил «Канело» во лжи перед финалом трилогии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин утверждает, что заявления его соперника Сауля «Канело» Альвареса о согласии провести их третий поединок еще в 2019 году не соответствуют действительности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ранее в интервью с журналистами Альварес рассказал, что был близок к подписанию контракта еще три года назад, но тогда планы нарушила пандемия коронавируса.

«Канело» сказал, что почти подписал контракт на третий бой с вами в 2019 году, еще до пандемии. Это правда или он вас избегал?» - задали вопрос Головкину.

«Почти», «совсем чуть-чуть» или опять «потерял ручку». Это же неправда. Вообще, не обращайте внимания на то, что он говорит», — ответил Геннадий в интервью американским СМИ.

Фото: instagram.com/gggboxing

