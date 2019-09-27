Головкин обратился к фанатам перед боем за два титула

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин обратился к фанатам перед боем с украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает Sports.kz.

«Скоро увидимся», — написал Головкин в своем Twitter-аккаунте, прикрепив к посту промо-ролик к предстоящему поединку.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоится пятого октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону поединка будут два вакантных титула чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Отметим, поединок станет для Головкина вторым из шести по контракту со стриминговой платформой DAZN. Также бой станет вторым для Геннадия под руководством американского тренера Джонатана Бэнкса.