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    Головкин объяснил свой отказ от боя с Деревянченко в прошлом году

    23 Августа 2019, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион мира в средней весовой категории Геннадий Головкин объяснил, почему отказался от поединка с Сергеем Деревянченко весной 2018 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На тот момент Геннадий являлся чемпионом мира по версии IBF, а Деревянченко был назначен ему в качестве обязательного претендента. Однако Головкин принял решение не проводить защиту титула в бою с украинцем, а встретиться с Ванесом Мартиросяном, в результате чего был вынужден освободить пояс IBF.

    «Немного неправильный вопрос... Если так рассматривать, то у меня была возможность боксировать со многими. Мы пытались и пытаемся сделать лучшее для зрителей и для своей карьеры. На тот момент у нас впереди был бой с «Канело». Из-за «Канело» у нас этот бой не получился», — ответил GGG.

    Бой Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке, на кону будет стоять все тот же титул IBF в среднем весе, на сегодня вакантный.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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