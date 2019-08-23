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    Головкин назвал виновников срыва третьего боя с «Канело»

    23 Августа 2019, 08:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин сказал, что думает по поводу отказа Сауля «Канело» Альвареса проводить их третий поединок в сентябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Третья часть противостояния боксеров ожидалась 14 сентября, но Альварес решил не драться с Головкиным, и перенес дату возвращения на ринг на более поздний срок. GGG подчеркнул, что со своей стороны был согласен сразиться с мексиканцем этой осенью.

    «Я был готов драться в сентябре. Это было их (команды « Канело «) решение не делать этого. Пускай они разбираются со своими делами и решают сами. Я буду двигаться дальше», — цитирует Геннадия New York Post.

    Следующий поединок GGG состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, соперником станет украинец Сергей Деревянченко. Бойцы оспорят вакантный титул чемпиона мира IBF в среднем весе.


    Автор:

    Спорт Головкин
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