Головкин назвал обстоятельства, при которых он завершит карьеру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) в эфире The Lockdown Tapes рассказал, при каких обстоятельствах он завершит карьеру боксера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас та ситуация, в которой я нахожусь, меня устраивает, я получаю от этого удовольствие. То есть от той работы, что я делаю, я еще получаю удовольствие. И та позиция или семейная или все, что связано с моей личной жизнью, она меня сильно не притягивает назад. То есть у меня есть время еще заняться боксом, я от своего занятия еще получаю удовольствие, наслаждение. Как только это закончится, однозначно, я закончу совсем. Или почувствую, что со здоровьем какие-то проблемы, или еще что-то, конечно, я закончу», - сказал Геннадий Головкин.

Видео размещено на YouTube-канале Matchroom Boxing. Ведущий Крис Ллойд через переводчика задал GGG ряд вопросов, начиная от тренировок с Джонатоном Бэнксом, лагеря в Биг Бэнксе, его семейной жизни и заканчивая планами на будущее.

В ходе интервью GGG признался в том, что хотел бы провести бой в Казахстане.

Месяц назад Геннадий Головкин рассказал о том, что он сделает в первую очередь после карантина.

«Первым делом после карантина отправлюсь в боксёрский зал. А вы по чему за это время соскучились больше всего?» - написал Геннадий в Instagram.

Позже сопромоутер Головкина (40-1-1, 35 КО) Эдди Хирн сообщил, когда казахстанский боксер может провести свой следующий бой.



