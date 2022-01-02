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    Головкин начал переговоры о бое с непобежденным экс-чемпионом мира

    2 Января 2022, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес высказался о потенциальном бое их клиента, экс-чемпиона мира в первом среднем весе, мексиканца Хайме Мунгии (38-0, 30 КО) с действующим обладателем титулов IBF и IBO в средней категории Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По словам функционера, Хайме горит желанием разделить ринг с GGG, однако последнее слово будет за казахстанским боксером.

    «Мечта [Мунгии] — это Головкин. Мы провели некоторые предварительные переговоры и чувствуем, что можем это сделать. Все зависит от Головкина — хочет он этого или нет», — цитирует Гомеса твиттер-аккаунт EverythingBoxing.
    Напомним, свой следующий бой Головкин планирует провести весной 2022 года, соперником станет чемпион мира WBA Super Риота Мурата. Что касается Мунгии, то его планы относительно возвращения на ринг пока четко не определены.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин Бокс
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