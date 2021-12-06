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    Головкин - Мурата: названы вероятные сроки боя за три титула чемпиона мира

    6 Декабря 2021, 00:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор японского сайта о боксе In44y.com назвал вероятные сроки проведения перенесенного из-за ковид-ограничений в Японии боя Геннадия Головкина и Риоты Мураты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Бой Риота Мурата против Головкина пройдет в следующем году не раньше февраля.

    Это зависит от сценария распространения вируса омикрон. Данные о штамме омикрон будут доступны в течение нескольких недель. Япония настроена пессимистично, но Pfizer говорит, что может разработать вакцину за 3 месяца», — считает автор.

    Напомним, бой Головкин — Мурата за три титула чемпиона в среднем весе изначально планировался на 29 декабря и должен был пройти в Японии, однако местные власти ввели новые ковид-ограничения и запретили иностранцам въезд в страну.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин Бокс
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