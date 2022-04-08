Головкин - Мурата: карагандинцы увидят бой на пяти больших экранах города

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В субботу, 9 апреля, на Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония) пройдёт объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем пояса суперчемпиона WBA японцем Риотой Муратой. В Караганде трансляцию поединка можно будет посмотреть на пяти больших экранах города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Прямая трансляция будет организована в Доме дружбы, ФОКе им. Геннадия Головкина, ДК Нового Майкудука, Дворце культуры горняков, ТРЦ City Mall.

В Казахстане спортивное шоу в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Вечер бокса в Сайтаме состоится в субботу 9 апреля и начнется около 15:00 по времени Нур-Султана. Главный поединок Головкин — Мурата запланирован приблизительно на 18:10.

Напомним, Геннадий Головкин не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету, в 21-й раз защитив титул чемпиона мира. Риота Мурата в последний раз бился в декабре 2019-го, сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера.

Сегодня Глава государства направил поздравительную телеграмму чемпиону мира по боксу среди профессионалов Геннадию Головкину с днем рождения.

Фото: twitter.com/GGGBoxing

