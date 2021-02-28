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    Головкин? «Канело» назвал следующего соперника после победы над Йылдырымом

    28 Февраля 2021, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) дал интервью сразу после победы над турком Авни Йылдырымом (21-3, 12 КО), сообщает Sports.kz.

    «Здорово оставаться активным, здорово драться здесь, в Майами. Я должен был победить нокаутом — я это сделал. Не имеет значения, кто мой соперник, и кто его тренер. У меня в углу лучший тренер в мире, и мы здесь, чтобы побеждать и творить историю. Я ощущаю себя очень комфортно в 168 фунтах. Я чувствую себя сильным и быстрым в этом дивизионе. Я хочу драться с лучшими, хочу объединять пояса», — заявил «Канело».

    Затем слово взял со-промоутер Альвареса, Эдди Хирн, и рассказал о его ближайших планах: «Теперь мы хотим особенного боя в мае, на «Синко де майо«», против чемпиона WBO Билли Джо Сондерса. Это будет один из самых больших боев».
    «Канело» досрочно победил Йылдырыма — в третьем раунде турок побывал в нокдауне, после чего его угол отказался продолжать бой. Эта победа позволила мексиканцу защитить свои пояса чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA Super.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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