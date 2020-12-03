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    Головкин и Шеремета подписались на допинг-тесты перед боем за два титула чемпиона мира

    3 Декабря 2020, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и его обязательный претендент Камил Шеремета (21-0, 5 КО) вступили в программу Добровольного антидопингового агентства (VADA) перед боем 18 декабря. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Боксеры пройдут проверки на использование запрещенных веществ до и после поединка.

    «VADA Testing приветствует Геннадия Головкина и Камила Шеремету в нашу программу перед боем 18 декабря», — говорится в сообщении организации.

    Напомним, что поединок Головкин — Шеремета состоится в Голливуде, штат Флорида, США, на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino утром 19 декабря по времени Казахстана.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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