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    Головкин и Роналду объявили о совместном проекте

    5 Декабря 2019, 10:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и звезда мирового футбола Криштиану Роналду объявили о совместном проекте, передает МИА «Казинформ».

    Спортсмены в своих аккаунтах в Instagram опубликовали фотографии, где они проводят съемки в Турине для DAZN.

    «Отличный день в Турине с моим другом Криштиану Роналду. Готовим новый проект с DAZN», - написал Головкин.

    Португальский футболист подарил GGG футболку «Ювентуса». Головкин же, в свою очередь, боксерские перчатки.

    «Работаем над захватывающим новым проектом для DAZN с особенным другом. Рад видеть тебя, GGG», - отметил Роналду.

    Отметим, Криштиану Роналду является одним из самых популярных звёзд в Instagram, который насчитывает 191 миллион подписчиков. Казахстанцу подписаны около 3,8 млн человек.

    Напомним, Головкин в октябре завоевал два вакантных пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт Головкин
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