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    Головкин и Мурата пройдут допинг-тесты перед боем

    13 Ноября 2021, 09:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин и его соперник, обладатель пояса WBA Super Риота Мурата стали участниками программы тестирования по линии Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом организация оповестила в своем Twitter: «VADA приветствует возвращение Геннадия Головкина и Риоты Мураты в нашу программу в период подготовки к их бою 29 декабря 2021 года», — гласит сообщение.

    Программа VADA подразумевает прохождение боксерами случайных тестов на использование запрещенных веществ до и после поединка.

    Напомним, ранее Головкин официально анонсировал бой за три титула чемпиона мира.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин Бокс
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