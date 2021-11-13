Головкин и Мурата пройдут допинг-тесты перед боем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин и его соперник, обладатель пояса WBA Super Риота Мурата стали участниками программы тестирования по линии Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом организация оповестила в своем Twitter: «VADA приветствует возвращение Геннадия Головкина и Риоты Мураты в нашу программу в период подготовки к их бою 29 декабря 2021 года», — гласит сообщение.

Программа VADA подразумевает прохождение боксерами случайных тестов на использование запрещенных веществ до и после поединка.

Напомним, ранее Головкин официально анонсировал бой за три титула чемпиона мира.



