Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Головкин и «Канело» внесли исторический вклад в бокс

    3 Августа 2022 19:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingnews24.com Кен Хисснер отметил, что благодаря очередному бою Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса в бокс вернулись старые добрые трилогии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «GGG и «Канело» возвращают в бокс недостающие трилогии. С этим долгожданным реваншем я начал думать о том, как мало трилогии было в наше время. Было много реваншей, но сколько было трилогий, скажем, за последние двадцать лет?» — рассуждает автор.

    Первый бой Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) состоялся в 2017 году и закончился скандальной ничьей. В рематче спустя год судьи отдали победу «Канело» решением большинства голосов. Третий бой состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США) — там же, где прошли два предыдущих поединка.

    Ранее, стриминговая платформа DAZN опубликовала информацию о стоимости платной трансляции вечера бокса с третьим боем Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса 17 сентября.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Головкин #Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории
    Определились призеры юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису
    Абиба Абужакынова вышла в финал чемпионата Азии по дзюдо
    Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане