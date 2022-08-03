Головкин и «Канело» внесли исторический вклад в бокс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingnews24.com Кен Хисснер отметил, что благодаря очередному бою Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса в бокс вернулись старые добрые трилогии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«GGG и «Канело» возвращают в бокс недостающие трилогии. С этим долгожданным реваншем я начал думать о том, как мало трилогии было в наше время. Было много реваншей, но сколько было трилогий, скажем, за последние двадцать лет?» — рассуждает автор.

Первый бой Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) состоялся в 2017 году и закончился скандальной ничьей. В рематче спустя год судьи отдали победу «Канело» решением большинства голосов. Третий бой состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США) — там же, где прошли два предыдущих поединка.

Ранее, стриминговая платформа DAZN опубликовала информацию о стоимости платной трансляции вечера бокса с третьим боем Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса 17 сентября.





Фото: sports.kz