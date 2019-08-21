Головкин и Деревянченко завершили сделку по бою за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Журналист ESPN.com Дэн Рафаэль сообщил, что промоутер украинца Сергея Деревянченко Луи ДиБелла поставил подпись в контракте на титульный бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«ПромоутерСергея Деревянченко Луи ДиБелла заявил ESPN в среду утром, что он подписалсоглашение, которое завершает сделку по бою между Геннадием Головкиным иСергеем Деревянченко в рамках среднего веса», — пишет в своем Twitter-аккаунтеРафаэль.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко долженсостояться пятого октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На конубудет стоять вакантный титул IBF.