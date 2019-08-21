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    Головкин и Деревянченко завершили сделку по бою за титул чемпиона мира

    21 Августа 2019, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Журналист ESPN.com Дэн Рафаэль сообщил, что промоутер украинца Сергея Деревянченко Луи ДиБелла поставил подпись в контракте на титульный бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «ПромоутерСергея Деревянченко Луи ДиБелла заявил ESPN в среду утром, что он подписалсоглашение, которое завершает сделку по бою между Геннадием Головкиным иСергеем Деревянченко в рамках среднего веса», — пишет в своем Twitter-аккаунтеРафаэль.

    Напомним, бой Головкин — Деревянченко долженсостояться пятого октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На конубудет стоять вакантный титул IBF.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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