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    Головкин и Деревянченко провели первую дуэль взглядов перед боем

    23 Августа 2019, 07:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко впервые встретились лицом к лицу перед боем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Они провели пресс-конференцию на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), после чего устроили традиционную процедуру дуэли взглядов.

    Выступая перед журналистами, Деревянченко заявил, что «время Головкина прошло», а Геннадий, в свою очередь, признался, что «немного побаивается своего соперника».

    Полное видео пресс-конференции можно посмотреть ниже.

    Бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который недавно принадлежал мексиканскому боксеру Саулю Альваресу. Также в прошлом году поясом IBF владел и сам Головкин — он был лишен титула за отказ от обязательной защиты как раз против Деревянченко.

    Автор:

    Спорт Головкин
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