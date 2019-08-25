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    Головкин и Деревянченко подписались на допинг-тест для боя за титул чемпиона мира

    25 Августа 2019, 09:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) проведут поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    VADA пригласила Головкина и Деревянченко пройти допинг-тестирование перед титульным поединком, на что стороны боксеров охотно подписались.

    Напомним, бой Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Бойцы уже провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов.

    Автор:

    Спорт Головкин
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