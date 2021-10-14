Головкин и Алимханулы вошли в топ-10 рейтинга ESPN

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN опубликовал актуальную версию рейтинга боксеров во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В среднем весе чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин сохранил вторую строчку, а проспект Жанибек Алимханулы остался на восьмом месте. Лидером по-прежнему является обладатель титула WBC Джермалл Чарло из США.
Полностью ТОП-10 среднего веса по версии ESPN выглядит так:
1 (1). Джермалл Чарло (США)
2 (2). Геннадий Головкин (Казахстан)
3 (3). Деметриус Андраде (США)
4 (4). Риота Мурата (Япония)
5 (5). Хайме Мунгия (Мексика)
6 (6). Сергей Деревянченко (Украина)
7 (7). Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
8 (8). Жанибек Алимханулы (Казахстан)
9 (-). Эрисланди Лара (Куба)
10 (9). Эскива Фалькао (Бразилия).