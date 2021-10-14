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    Головкин и Алимханулы вошли в топ-10 рейтинга ESPN

    14 Октября 2021, 20:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN опубликовал актуальную версию рейтинга боксеров во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В среднем весе чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин сохранил вторую строчку, а проспект Жанибек Алимханулы остался на восьмом месте. Лидером по-прежнему является обладатель титула WBC Джермалл Чарло из США.

    Полностью ТОП-10 среднего веса по версии ESPN выглядит так:

    1 (1). Джермалл Чарло (США)

    2 (2). Геннадий Головкин (Казахстан)

    3 (3). Деметриус Андраде (США)

    4 (4). Риота Мурата (Япония)

    5 (5). Хайме Мунгия (Мексика)

    6 (6). Сергей Деревянченко (Украина)

    7 (7). Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

    8 (8). Жанибек Алимханулы (Казахстан)

    9 (-). Эрисланди Лара (Куба)

    10 (9). Эскива Фалькао (Бразилия).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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