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    Головкин и Алимханулы вошли в рейтинг топ-100 лучших боксеров современности

    13 Декабря 2022, 22:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Телеканал ESPN опубликовал рейтинг топ-100 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В список попали два чемпиона мира в среднем весе из Казахстана — обладатель титулов WBA Super/IBF/IBO Геннадий Головкин и (42-2-1, 37 КО) и владелец пояса WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО).

    40-летний Головкин занял 21-е место в рейтинге, 29-летний Алимханулы попал на 90-ю строчку.

    На вершине рейтинга находится японец Наоя Иноуэ (24-0, 21 КО), ставший абсолютным чемпионом мира в легчайшем дивизионе.

    Рейтинг P4P от ESPN:

    1. Наоя Иноуэ;

    2. Теренс Кроуфорд;

    3. Александр Усик;

    4. Тайсон Фьюри;

    5. Дмитрий Бивол;

    6. Сауль «Канело» Альварес;

    7. Эррол Спенс-младший;

    8. Артур Бетербиев;

    9. Девин Хейни;

    10. Шакур Стивенсон;

    ...

    21. Головкин;

    ...

    90. Алимханулы.

    Фото: sports.kz
    Спорт Головкин Бокс Жанибек Алимханулы
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