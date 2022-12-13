Головкин и Алимханулы вошли в рейтинг топ-100 лучших боксеров современности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Телеканал ESPN опубликовал рейтинг топ-100 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В список попали два чемпиона мира в среднем весе из Казахстана — обладатель титулов WBA Super/IBF/IBO Геннадий Головкин и (42-2-1, 37 КО) и владелец пояса WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО).

40-летний Головкин занял 21-е место в рейтинге, 29-летний Алимханулы попал на 90-ю строчку.

На вершине рейтинга находится японец Наоя Иноуэ (24-0, 21 КО), ставший абсолютным чемпионом мира в легчайшем дивизионе.

Рейтинг P4P от ESPN:

1. Наоя Иноуэ;

2. Теренс Кроуфорд;

3. Александр Усик;

4. Тайсон Фьюри;

5. Дмитрий Бивол;

6. Сауль «Канело» Альварес;

7. Эррол Спенс-младший;

8. Артур Бетербиев;

9. Девин Хейни;

10. Шакур Стивенсон;

...

21. Головкин;

...

90. Алимханулы.

Фото: sports.kz





