Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в рейтинге The Ring по итогам года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт популярного журнала The Ring опубликовал актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В среднем весе чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкиностался на первой строчке. За ним следуют обладатель титула WBC Джермалл Чарло из США и его соотечественник Деметриус Андраде.
Другой казахстанец Жанибек Алимханулы, владеющий поясом WBO, сохранил за собой пятое место. Чемпионский титул The Ring в этом дивизионе вакантен.
Топ-10 средневесов по версии The Ring:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Джермалл Чарло (США)
3. Деметриус Андраде (США)
4. Хайме Мунгия (Мексика)
5. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
7. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
8. Риота Мурата (Япония)
9. Сергей Деревянченко (Украина)
10. Эрисланди Лара (Куба)
Фото: Getty Images