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    Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в рейтинге The Ring по итогам года

    28 Декабря 2022, 16:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт популярного журнала The Ring опубликовал актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В среднем весе чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкиностался на первой строчке. За ним следуют обладатель титула WBC Джермалл Чарло из США и его соотечественник Деметриус Андраде.

    Другой казахстанец Жанибек Алимханулы, владеющий поясом WBO, сохранил за собой пятое место. Чемпионский титул The Ring в этом дивизионе вакантен.

    Топ-10 средневесов по версии The Ring:

    1. Геннадий Головкин (Казахстан)

    2. Джермалл Чарло (США)

    3. Деметриус Андраде (США)

    4. Хайме Мунгия (Мексика)

    5. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

    6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

    7. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

    8. Риота Мурата (Япония)

    9. Сергей Деревянченко (Украина)

    10. Эрисланди Лара (Куба)


    Фото: Getty Images
    Спорт Головкин Бокс Жанибек Алимханулы
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