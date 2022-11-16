Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в обновленном рейтинге ESPN

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN опубликовал обновленную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В рейтинге среднего веса представленные в нем чемпионы мира из Казахстана Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы не изменили положения.
Тройка лидеров осталась прежней: первое место у чемпиона мира WBC Джермалла Чарло, за ним следуют обладатель титулов WBA Super, IBF и IBO Головкин и Деметриус Андраде. Что касается Алимханулы, то он, несмотря на победу и успешную защиту титула чемпиона мира WBO в бою с британцем Дензелом Бентли, остался на четвертой позиции.
Полностью рейтинг средневесов от ESPN выглядит так:
1. Джермалл Чарло (США)
2. Геннадий Головкин (Казахстан)
3. Деметриус Андраде (США)
4. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
5. Риота Мурата (Япония)
6. Хайме Мунгия (Мексика)
7. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
8. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
9. Эрисланди Лара (Куба)
10. Эскива Фалькао (Бразилия)
Фото: sports.kz