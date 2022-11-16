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    Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в обновленном рейтинге ESPN

    16 Ноября 2022, 09:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN опубликовал обновленную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В рейтинге среднего веса представленные в нем чемпионы мира из Казахстана Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы не изменили положения.

    Тройка лидеров осталась прежней: первое место у чемпиона мира WBC Джермалла Чарло, за ним следуют обладатель титулов WBA Super, IBF и IBO Головкин и Деметриус Андраде. Что касается Алимханулы, то он, несмотря на победу и успешную защиту титула чемпиона мира WBO в бою с британцем Дензелом Бентли, остался на четвертой позиции.

    Полностью рейтинг средневесов от ESPN выглядит так:
    1. Джермалл Чарло (США)
    2. Геннадий Головкин (Казахстан)
    3. Деметриус Андраде (США)
    4. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
    5. Риота Мурата (Япония)
    6. Хайме Мунгия (Мексика)
    7. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
    8. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
    9. Эрисланди Лара (Куба)
    10. Эскива Фалькао (Бразилия)


    Фото: sports.kz
    Спорт Головкин Бокс
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