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    Головкин философски ответил на вопрос о планах на следующий год

    16 Декабря 2020, 21:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель титулов чемпиона мира IBF и IBO в средней весовой категории Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) в беседе с Boxingscene.com заявил, что предпочитает не забегать вперед и не пытаться предположить, что будет делать в следующем году, пишет Sports.kz.

    19 декабря GGG вернется на ринг в бою со своим обязательным претендентом, поляком Камилом Шереметой (21-0, 35 КО). Встреча состоится на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида, США.

    «Трудно предсказать, — сказал Геннадий о своих планах на 2021 год, — О следующем годе даже мечтать сложно. Так что предлагаю всем просто жить и смотреть по ситуации, а не предсказывать фантастические вещи».


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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