Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Головкин дважды выйдет в ринг с одним боксером вместо боя с «Канело»

    26 Мая 2021, 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны ближайшие планы казахстанского чемпиона Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В этом году Головкин планирует провести два боя: сначала в августе, затем в декабре. Причем в обоих случаях Геннадий выйдет на ринг с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО): сначала они летом просто выступят в одном карде, а затем в конце года уже сразятся в очном поединке.

    Ожидалось, что соперником Геннадия Головкина по бою в августе станет Эскива Фалькао (28-0, 20 КО), однако ему в итоге сначала предстоит провести финальный элиминатор к титулу IBF с немцем Патриком Войцицки (14-0-1, 5 КО). Таким образом, с кем Головкин будет драться в конце лета пока неизвестно.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    Новости партнеров