Головкин дважды выйдет в ринг с одним боксером вместо боя с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны ближайшие планы казахстанского чемпиона Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В этом году Головкин планирует провести два боя: сначала в августе, затем в декабре. Причем в обоих случаях Геннадий выйдет на ринг с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО): сначала они летом просто выступят в одном карде, а затем в конце года уже сразятся в очном поединке.

Ожидалось, что соперником Геннадия Головкина по бою в августе станет Эскива Фалькао (28-0, 20 КО), однако ему в итоге сначала предстоит провести финальный элиминатор к титулу IBF с немцем Патриком Войцицки (14-0-1, 5 КО). Таким образом, с кем Головкин будет драться в конце лета пока неизвестно.



