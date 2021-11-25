Головкин анонсировал грандиозный бой в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин намекнул на то, что в случае своей победы над обладателем титула WBA Super Риотой Муратой 29 декабря, рассмотрит возможность проведения некоего весьма масштабного противостояния. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Возможно, речь идет об объединительном бое с одним из других чемпионов дивизиона, Джермаллом Чарло или Деметриусом Андраде, или же о долгожданном завершении трилогии с Саулем «Канело» Альваресом.

Напомним, что бой Головкина и Мураты состоится в японской Сайтаме.

«Если с этим боем (против Мураты) всё пройдет хорошо, то у меня будет шанс стать частью интересного поединка, который был бы очень ценен во всех отношениях. Это был бы бой очень большого значения. Если это произойдет, то я буду открыт и буду внимательно следить за этой возможностью, - сказал Головкин в беседе с Los Angeles Times.