Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Голова полуторогодовалой девочки из Шымкента застряла в кастрюле

    10 Мая 2021, 15:34

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полуторогодовалая девочка последние два дня играла с кастрюлей. Во время игры она надела ее на голову и не могла снять, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу по связям с общественностью ДЧС города.

    «Голова малышки застряла так плотно, что вызволить себя она уже не могла. Об этом происшествии сообщение поступило в Службу спасения 9 мая в 12:40. Снять кастрюлю не удалось и родителям, все старания не принесли успеха, тогда они обратились за помощью в экстренную службу», - рассказали в пресс-службе ДЧС.


    Спасательное подразделение в составе 4 сотрудников ДЧС РК под руководством главного спасателя К. Нускабаева прибыли на место происшествия по улице Торекулова, чтобы вызволить малышку. Здоровье ребенка не пострадало, но любая попытка притронуться к ее голове заканчивалась громким плачем. Уставшая от плача малышка, к моменту приезда спасателей, уснула.

    Спасатели, применив растительное масло, осторожными и четкими движениями за 15 минут сняли с головы маленькой шалуньи злополучную кастрюлю и вызволили ребенка из «плена». Операция по спасению завершилась успешно, девочка не пострадала.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Видео Шымкент Общество МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Родителей карагандинского подростка наказали из-за телефонного звонка
    «КамАЗ» сбил 10-летнюю девочку в Актобе
    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО
    Водолазы-спасатели обследуют места для купания в Карагандинской области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз