Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Голосовой Agro-bot в Telegram запустил Минсельхоз

    13 Января 2021, 10:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз Казахстана запустил чат-бот в мессенджере Telegram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    Telegram-бот МСХ поможет пользователям получать оперативную справочную информацию и госуслуги, оказываемые ведомством населению и фермерам.

    В 2019-2020 годах в рамках концепции «Слышащее государство» и задач по цифровизации в сфере АПК Министерство сельского хозяйства РК оптимизировало и перевело все свои госуслуги в электронный формат. Подробная информация о проделанной работе была представлена в декабре прошлого года в ходе публичного обсуждения Отчета о деятельности ведомства в сфере оказания государственных услуг за 2020 год.

    На следующем этапе Минсельхоз вводит инструмент, упрощающие подачу обращений и получение справок и госуслуг - официальный Telegram-бот.

    Agro-bot умеет «говорить» с пользователями на казахском и русском языках, отвечать на запросы, оперативно предоставлять справочную информацию по вопросам субсидирования, растениеводства, животноводства, ветеринарии, защиты и карантина растений, лицензирования, земельных отношений и др. Также по этим разделам пользователи могут получить необходимые госуслуги. Для заказа электронной услуги бот проведет пользователя на нужную страницу портала egov.kz.

    Кроме этого, Agro-bot имеет опции подачи предложений, жалоб, а также оперативной связи с МСХ РК и пресс-службой ведомства.

    Автор:

    Минсельхоз Сельское хозяйство Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Глава Минсельхоза ответил на вопрос о создании аграрного банка
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей