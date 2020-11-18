Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Голосование в столице: как узнать свой избирательный участок

    18 Ноября 2020, 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Получить сведения о своем избирательном участке онлайн можно несколькими способами. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель рабочей группы по цифровизации – заместитель председателя правления АО «Астана Innovations» Аскар Таксимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

    1. Сайт акимата города astana.gov.kz . На главной странице необходимо кликнуть на баннер «Найти свой избирательный участок».

    2. Единый контакт-центр iKomek по телефону 109 в режиме 24/7. Операторы будут отвечать на телефонные звонки, принимать обращение через мессенджеры iKomek. Действуют Телеграм чат-бот @nursultanikomek109_bot; мобильное приложение «iKOMEK109» (Play Store/App Store); Facebook @ikomek109; эл. почта 109@ikomekastana.kz; Instagram @ikomek109.

    3. Мобильное приложение Smart Astana. Доступно для Android и iOS платформ.

    4. Телеграм чат-бота @smartastana_bot.

    «Указав ИИН, фамилию, имя, отчество и дату рождения либо адрес объекта, где зарегистрирован избиратель (улица, дом), сервисы позволяют в режиме онлайн получить информацию об избирательном участке. Его номер, адрес, контакты. На сегодня номера телефонов на избирательных участках не утвердились, по мере готовности их будут добавлять. Также можно увидеть отметку о местонахождении центра избирательного участка на карте», – сказал Аскар Таксимов.

    Кроме того, по словам спикера, в скором времени будет доступна информация о ближайших автобусных остановках к центрам избирательных участков и номерах обслуживающих маршрутов.

    Напомним, выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов состоятся 10 января 2021 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане