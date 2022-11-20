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    Голосование по внеочередным выборам Президента Казахстана завершено в Турции

    20 Ноября 2022, 23:40

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Голосование по внеочередным выборам Президента Республики Казахстан завершено на всех трех участках, организованных в Турецкой Республике, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На территории Турции при дипломатических представительствах Казахстана с 7:00 утра по местному времени работали избирательные участки № 286, 255 и 296. Они осуществляли свою деятельность в интенсивном режиме и ровно в 20:00 голосование было прекращено.

    В Турции весь день наблюдалась высокая активность казахстанских граждан. Практически до завершения времени выборов избиратели приходили на участки для того, чтобы исполнить свой гражданский долг и сделать свой выбор. Большинство казахстанцев, проявивших свою гражданскую позицию на турецкой земле, являлись студентами, туристами, бизнесменами, а также представителями дипломатических миссий и международных организаций.

    Избирателям на всех трех участках, открытых в Турции, были обеспечены все необходимые условия. Для студентов из отдаленных регионов был предусмотрен автотранспорт. Кроме того, для казахстанцев, которые по состоянию здоровья не смогли посетить избирательные участки были организованы мобильные урны.

    По сведениям Посольства Казахстана в Турции, общее число граждан, зарегистрированных для голосования, составило более 1000 человек.

    Отмечается, что на избирательном участке в Анкаре проголосовало большое количество людей, а общая явка, по прогнозным данным, около 100 %. Граждане Казахстана проявили хорошую активность.

    Избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталье закрыты. В данное время члены комиссий приступили к подсчету голосов.

    При этом, согласно оценкам независимых наблюдателей из числа представителей различных международных организаций в Турции, какие-либо нарушения в процессе голосования не выявлены. Были соблюдены избирательные права и все процедуры проведения голосования.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    МИД РК Выборы Турция Президентские выборы - 2022
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