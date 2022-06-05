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    Голосование по поправкам в Конституцию РК продолжается в Баку

    5 Июня 2022, 20:09

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана - Баку, голосование по поправкам в Конституцию РК идет полным ходом. Среди голосующих есть наши молодые соотечественники, участвующие в первый раз в референдуме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В день референдума выразить свою гражданскую позицию также пришел гражданин РК Жасулан Сансызбаев, 2004 года рождения, который в первый раз в жизни проголосовал за рубежом.

    В дипломатическом представительстве Казахстана в Азербайджане отметили, что по подсчетам на 16:00 часов по времени Баку число проголосовавших уже превысило более 50% всех голосующих в этой стране, ранее подтвердивших свое участие в референдуме.

    По словам дипломатов, среди участвующих в голосовании соотечественников есть также путешественники, спортсмены и лица, прибывшие по личным вопросам, а также в рамках деловых поездок в эту страну.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Внешняя политика Казахстана Азербайджан Конституция Общество Референдум
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