Голосование началось на избирательных участках в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для граждан Казахстана начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал МИД РК.

Самыми первыми начали свою работу избирательные участки при Посольствах Казахстана в Японии и Республике Корея.

Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле открылись для голосования в 07.00 часов местного времени. Казахстанцы, находящиеся в этих странах, имеют возможность первыми воспользоваться своим избирательным правом.

Самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студент университета Корё в Южной Корее Аделина Алпамыс.