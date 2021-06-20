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    Голосование на внеочередных парламентских выборах началось в Армении

    20 Июня 2021, 11:21

    ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Голосование на внеочередных парламентских выборах началось в Республике Армения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Арменпресс.

    Голосование на внеочередных парламентских выборах в Республике Армения началось в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00. Как сообщает Арменпресс, в выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока.

    Партии и блоки по порядку номеров бюллетеней:

    Партия «Справедливая Армения»

    Партия «Армянский национальный конгресс»

    Партия «Гражданский договор»

    Национальная христианская партия «Пробуждение»

    Партия «Свобода»

    Блок «Честь имею»

    Партия «Единая Родина»

    Партия «Всеармянская национальная государственность»

    Партия «Просвещенная Армения»

    Партия «Наш дом - Армения»

    Партия «Республика»

    Партия «Армянская Родина»

    Блок «Свободная Родина»

    Партия «Процветающая Армения»

    Демократическая партия Армении

    Партия «Национальное консервативное движение 5165»

    Социально-демократическая партия «Решение гражданина»

    Блок «Союз демократов Ширинян-Бабаджанян»

    Партия «Национальная повестка»

    Партия «Восхождение»

    Партия «Либеральная»

    «Европейская партия Армении»

    Блок «Армения»

    Партия «Национально-демократический полюс»

    Партия «Суверенная Армения»

    По опубликованным полицией данным, общее количество избирателей, внесенных в регистр избирателей Республики Армения, составляет 2 миллиона 578 тысяч 678 человек. На избирательном участке избиратели получат бюллетени, соответствующие количеству участвующих политических сил, выберут только один из них, вложат его в конверт и бросят его в урну для голосования. Избиратели не будут делать никаких пометок на бюллетенях ручкой.

    Электронное голосование на внеочередных парламентских выборах началось 11 июня и завершилось 13 июня.

    Ранее сообщалось, что Президент Армении подписал указ о внеочередных парламентских выборах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Выборы Армения Политические партии
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