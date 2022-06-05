Голосование на референдуме заканчивается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области, где голосование завершается на час позже других регионов страны, на 19 часов местного времени на избирательных участках побывали 62,45 % внесенных в списки для голосования избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в регионе открыт 261 избирательный участок. В списки для голосования были внесены 396 923 человека. Все избирательные участки в Атырауской области начали работу в семь часов по местному времени. На 19 часов местного времени на избирательных участках побывали 62,45 % внесенных в списки для голосования избирателей.

На Тенгизском месторождении работали 19 выездных пунктов, на которых проголосовали около 10 тыс. вахтовиков. На месторождение Кашаган в Каспийском море был отправлен вертолет с членами избирательной комиссии и урной.