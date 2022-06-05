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    Голосование на референдуме в пяти городах России завершено

    5 Июня 2022, 23:47

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Голосование на референдуме по внесению поправок в Конституцию Казахстана, организованное на территории пяти городов России, завершено. Предварительная итоговая явка избирателей на территории России составила 68 процентов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Члены участковых комиссий референдума в городах Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске и Астрахани осуществляют подсчет бюллетеней.

    «Предварительная итоговая явка избирателей на территории России составила 68 %. На избирательном участке №265 в Москве бюллетени получили 1 025 избирателей, в Санкт-Петербурге - 514, в Казани - 107, в Омске - 52 и Астрахани - 113», - сообщил председатель участковой комиссии референдума при посольстве Казахстана в России Александр Синяговский.

    Он также добавил, что 100-процентная явка зафиксирована на избирательных участках в Санкт-Петербурге, Казани и Омске.

    Как ранее сообщалось, для наших соотечественников за рубежом организовано 65 участков референдума при посольствах Казахстана в 52 государствах.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    МИД РК Россия Конституция Общество Референдум
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