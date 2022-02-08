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    Гололед в Алматы: с утра 25 ДТП и 10 пострадавших

    8 Февраля 2022, 10:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В связи с гололедом полиция Алматы призывает участников дорожного движения к бдительности и осторожности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С шести утра в верхней части мегаполиса произошло свыше 25 дорожно-транспортных происшествий, 10 - с пострадавшими. Понятно, что осадки, гололед значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта», - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

    Но, по его словам, практика показывает , что чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения.

    «Некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, неуважительно относятся друг к другу. Пешеходы, между тем, перебегают дорогу в неположенном месте. Эти факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом», - отметил полковник Саттаров.

    В связи с ухудшением погодных условий Департамент полиции Алматы призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и все меры безопасности.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы ДТП Происшествия Транспорт Погода
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