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    Гололед ожидается в трех областях Казахстана

    29 Сентября 2022, 17:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гололед ожидается в трех областях Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    30 сентября ночью на севере Абайской области ожидается туман. На дорогах - гололед. Ветер северо-западный, северный на западе, в центре, юге области - порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На дорогах - гололед. Ветер северо-западный, северный на западе, в центре, юге области - порывы 15-20 м/с.

    На западе Костанайской области ожидается гололед. На севере области - туман. Ветер юго-восточный днем на западе области - порывы 15-20 м/с.



    Фото из открытых источников


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Костанайская область Погода Абайская область
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